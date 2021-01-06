الأقباط يوجهون رسائلهم للمسيح في عيد ميلاده

المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة" بهذه الكلمات يحتفل الأقباط مساء اليوم بعيد الميلاد المجيد في ظل انتشار أجواء الموجة الثانية من فيروس كورونا.



وجه عدد من الأقباط والأساقفة رسائلهم للسيد المسيح في عيد الميلاد المجيد.





قال الأنبا تكلا أسقف دشنا في رسالته لعيد الميلاد المجيد أن السيد المسيح جاء للكل ففي ميلاد السيد المسيح نري أنه جاء لكل البشرية، فنجد الملائكة تُبشر الرعاة، والمجوس دلهم النجم لمكانه، جاء للبتوليين فنجده ولد من عذراء ونجد من تلاميذه بتولين مثل يوحنا الحبيب بل وحتي يوحنا المعمدان الذي أعد الطريق أمامه من البتوليين، وجاء أيضًا للمتزوجين مُباركًا ومُقدسًا الزواج في عرس قانا الجليل وصنع فيه أول معجزاته... جاء للأغنياء والفقراء مولودًا في مزود موضحًا بتعاليمه المعني الحقيقي للغني والقيمة الصحيحة للمال معلمًا إيانا العطاء بدون مقابل وبلا حدود.



وتابع: لقد جاء السيد المسيح لكي يتحقق فيه وبه ما قد سبق ووعد به منذ القديم مقدمًا ذاته فداءً عن الإنسان متممًا للبشرية خلاصًا أبديًا، ومُصلحًا لما قد سبق وفسد..حقًا إنه مولودًا ولكنه يختلف عن أي مولود



القس رفعت فكري الأمين العام لكنائس للشرق الأوسط قال في رسالته: يا وليد بيت لحم يامن حل بميلادك السلام لعالمنا يامن منحتنا الفرح بمجيئك لعالمنا نتضرع اليك أن تمنح عالمنا السلام والطمأنينة وان تهب العلماء الإرشاد لاكتشاف الأمصال والأدوية لمكافحة جائحة كورونا التي أفقدت عالمنا آمنه وسلامه وحريته.



القمص مينا الأورشليمي راعي الكنيسة القبطية ببغداد قال في رسالته لعيد الميلاد المجيد: يحل علينا عيد الميلاد في هذا العام ونحن في ظروف خاصة وقد تفشى وباء كورونا في كل العالم وحدث ماحدث والى الآن ننتظر مراحم الله ونطلب منه أن يخلصنا وينجينا ويتحنن على البشرية بالمسة شفاء وارسال لقاح من لدنه ليهبنا الحياة مرة أخرى..واليوم نتأمل احبائي في صفات الام العذراء البتول المتضعة التي قبلت البشارة بفرح واحتملت الكثير من اجل هذه الدعوة. وصارت ام الله وصارت الملكة ام الملك المسيح. وصارت لنا شفيعة عند ابنها الحبيب. ونطلب منها بدالة البنين الفرح لكل العالم.



وتابع: وفي الحقيقة يعلن لنا الله العجيب من خلال هذه الآية الجميلة هوذا العذراء تحبل وتلد لنا عمانوئيل الله معنا. والله معنا يرفع عنا الوباء والغلاء وسيف الاعداء. الله معنا في وسط الضيقة والالم معنا وسط الضيقة وسط اتون النار ومعنا لو في جب الاسود. الله معنا في الحياة وفي الممات معنا في الارض وفي السماء ومعنا ايضًا في ملكوته. تمر بنا الايام والسنين وتتضح الصورة الحقيقة للعالم انه لا شيء وينتهي سريعا ومهما كثرت تحديات العالم الحديث يظهر بكل وضوح انه لا شيء وهذا مابينه لنا سليمان الحكيم باطل الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. هلما يا أحبائي نلتصق بالله لانه معنا ولا يتركنا بل يْسر ويفرح بنا ولا تقسي قلوبكم بل هلما تقبله في قلبك واجعله يجلس على عرش قلبك ونفذ وصيته ونرجع اليه بالتوبه ونصرخ اليه ان يتقبل قلوبنا ونرفع ايدينا وصلواتنا ويقبلها اليه كرائحة بخور ذكيه امامة. هو في كل صباح ومساء ينتظر رجوعك اليه هو الاب الحنون والمحب والعطوف.

مضيفا: تقبل صلاتي في هذه الايام وقبل بداية عام جديد لا أعرف ماذا يحدث فيها ولكني أعلم انك كنت معي وانقذتني وانتشلتني من فم الهاوية ومن فم الموت ومن الخطية التي التفت حولي وارادت ابتلاعي ومن المرض والوباء.ولكنك يارب الاب الحنون الذي لا يشاء موت الخاطي بل بقلبك الحنون والمحب تنذرني وتحذرني وكثيرًا ياالهي ما ادرت وجهي عنك لكي لا اسمع صوتك وفي قساوة قلبي كثيرًا ماتركتك. ولكن الى متى يارب انا اعلم اني أميل الى الخطية. واليوم اصرخ اليك ياربي والهي لكي تنظر اليا مرة اخرى. ليست لي المقدرة على ان اعاهدك لاني في كل مرة اعاهدت ارجع واسقط. اعلم جيدًا انك انقذتني كثيرًا واعلم ان الزمن يمر بي سريعا نحو النهاية واخاف هذا اليوم الذي يأتي ولا اجد في يدي شيء اعطيه اليك كم من وزنه اعطتني لكي اربح وانا ابددها كم من وكالة اعطتني وانا ابددها وتأتي عليا كل سنه واقف امامك واتخذ العهود على نفسي ولكني سرعان ما اخالف عهودي واسقط اليوم اتي اليك وليس في يدي شيء ولكني محتاج ان اقف مامك محتاج ان تغيريني محتاج ان تنقيني. سببت لك الكثير من الالم والخزن ولكن يارب في يدك حياتي ونفسي وروحي انت فقط القادر على تغيري انا اريد نعم اريد ولكن ليست لي المقدرة. اقف امامك واريد ان تعطيني الخلاص والمغفرة وان تعطيني حياة القداسة والحب وان تملئني من روحك القدوس.ان تعطيني ان اقف امامك في يوم الدينونة بلا عيب. اعطيني ان اهبك باقي حياتي وهي اصلا ملك لك.



وتابع: يارب خلص كل العالم من الوباء انقذ كل نفس متألمة عرفهم ذاتك...ياربي اجعل العام الجديد سنة خير وبركة وهواء نقي لكل العالم



مضيفا: نصرخ اليك ياالهي لكي تنجينا وتنجي كل العالم من يد ابليس بقوة صليبك المجيد وشفاعة اللم الحنون العذراء مريم البتول ورؤساء الملائكة والاجناد السمائية وشهدائك الابرار والمعترفين والقديسين والرهبان وجميع الذين ارضوك.



الأب فيلبس عيسي راعي كنيسة السريان الأرثوذكس قال في نص رسالته: ها نحن نبشركم اليوم في آخر الأيام بالفرح الحقيقي..ها قد زينت الأماكن البيوت،الشوارع والأزقة بالزينة الميلادية ؛ المغارة وشجرة الميلاد والأضواء الملونة مستعدة متأهبة لاستقبال ميلاد السيد المسيح.



وتابع: ميلاد الفرح والمحبة والسلام والتجديد.فرح بولادة جديدة تولد معها الآمال والأحلام بعالم يسوده الشر..ولادة السلام لمستقبل ينعم به كل سكان المسكونة بالحياة السعيدة والعيش الهنيء الهادىء..ولادة المحبة في جو ملوث بالحقد والكراهية والاستغلال..الملائكة والرعاة ومريم ويسوع الكل فرحان ومبتهج بالطفل يسوع المولود في المذود المتواضع.



وتابع: الحدث العظيم الذي تهللت به السماء من فوق والأرض من تحت معلنة عن اشراق النور العظيم في وسط العالم المظلم. عمانوئيل الله معنا وهو في وسطنا اليوم وفي كل يوم، الذي حل بيننا ورأينا مجده يشرق في المعمورة.ذاك المجد الذي في الأعالي وذلك السلام في الأرض وهذا الرجاء الصالح وتلك المسرة للبشرية كلها.



الأنبا أنجيلوس الأسقف العام كنائس شبرا الشمالية قال في رسالته لعيد الميلاد المجيد أيها الطفل الإلهي العجيب يا من قُمطت بأقمطة...ايها المتسربل بالنور ويا من لُففت بخرقٍ يا من لفَفت الأرض بالسحاب...أعطني أن أقبل أن أُقمط بأفمطة الإتضاع... وأن أُلف بخرق إنكار الذات... فلا أنسى إنني إبنك وولدت منك وقد لبستك بالمعمودية، يا وليد المذود... يا من قبلت أن تولد في حظيرة وسط البهائم وروثها وروائحها الكريهة وزفراتها وإزعاجها فتحولت الحظيرة إلى سماء فصعد منها رائحة بخور تسابيح الملائكة التي ظلت تصرخ قدوس...قدوس...قدوس... المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة... وسجود الرعاة والمجوس أمامك وتقديمهم الذبائح والتقدمات إلى عرشك…



وتابع: أتوسل إليك أيها الملك المولود أن تقبل بالحلول داخل قلبي...هذا المملؤ من بهائم الغرائز وروث الشهوات وروائح الخطايا وأنفاس وزفرات الشياطين وإزعاجها... فتحول قلبي إلى سماك تصعد منه بخور التساببح لإسمك وسجوده تحت قدميك... ويقدم لك ذاته لأنك لا تريد شيئًا إلاه...يا من وُضعت في مذود كزاد للبهائم... أنت المُشبع كل الخليقة من نعمتك...



مضيفا: أسألك يا سيدي أن تشبعني بك... تطعمني بجسدك ودمك.... وكما وضعت ذاتك في صورة طعام للبهائم أنا أيضًا صرت كبهيمٍ عندك فإشبعني بك...يا من ولدت كفقير بل كأفقر الفقراء وأنت الغني وغير المحتاج إلى أن يعطيك أحد شئ... إحتجت ولم تجد لكي لا يفتخر أي فقير أمامك ولكي لا يتكبر أي غني...أعطني أن أحب الفقراء... لأنك قد مجدتهم بفقرك فصار الفقر للفقراء مجدًا لأنهم أشبهوك... أعط قلبي أن يفتقر من محبة المال والمقتنيات حتى ترتضي فتولد فيه...حقًا يارب... أنت قد ولدت من عذراء طاهرة نقية وكان لا يمكن أن تولد إلا من عذراء... ولكن كل حواسي قد فقدت عذراويتها... فبما إنك أنت الخالق فأسألك يا سيدي أن تُعيد إلي عذراوية حواسي فتستطيع أن تلدك للعالم وتقدمك كمخلص لكل نفس تتقدم لتتعامل معي...



مختتما: أخيرا ياربي يسوع... قد قدم لك الرعاة لبنًا وحملًا وسجودًا... وقدم لك المجوس ذهبًا ولبانًا ومرًا... وقدم لك يوسف النجار إسمًا ورعاية... أما العذراء فقدمت لك جسدًا ولبنًا وحبًا.... لكنني ياسيدي لا أجد شيئًا أقدمه لك، فكلما أفكر في شئ أجده منك... فكل ماهو لي هو لك في الأساس فلا أجد شيء أقدمه إلا الإلتصاق بك كل لحظة من لحظات حياتي... وبذلك أُعيدني إليك لأنني أنا لك وبك ومنك لكي يتمجد أسمك القدوس.



فادي يوسف المنسق العام ائتلاف أقباط مصر قال في رسالته: يأتى ذكرى ميلاد المسيح فى تلك الأيام كنور مقدس وسط ظلمة الجائحة الفيروسية ولعل ذلك بشارة امل مثلما جاء المسيح وسط ظلمة الخطية ليعطى لنا امل الخلاص وينشر على الارض السلام وبين الناس المسرة..نصلى ان تدق اجراس كنائس العالم ليلة ميلاد المسيح باللبهجة واعلان مجده بانتهاء هذا الكابوس الذى اظلم البشرية على مدار عام من الزمان..واتمنى مع بداية العام الجديد ان يقتنع قادة دول العالم اننا لسنا فى حاجة إلى تطورات فى الأسلحة والمعدات والتكنولوجيا والفضاء فكل هذا وقف عاجز امام فيروس لا يرى بالعين المجردة وعلى هولاء القادة ان يكون سعيهم من أجل حفظ صحة وسلامة شعوبهم دون النظر الى صراعات اخرى تحول العالم الى جحيم وتلك رسالتنا ان يعم السلام والمحبة فى كل ارجاء المسكونة.



كريم كمال: ميلاد المسيح رساله محبة وسلام وتعزية



قال كريم كمال رئيس اائتلاف أقباط من أجل الوطن: يأتي عيد الميلاد المجيد هذا العام مختلف عن كل الأعوام في ظل استمرار وانتشار فيروس كورونا حيث تغلق العديد من الكنائس ابوابها في كل أنحاء العالم والبعض الاخر يفتح في ظل إجراءات احترازيه شديدة جدا...وعلي الجانب الاخر نجد الملايين من البشر يفقدون وظائف مع استمرار الجانحة والبعض الاخر يفقد الأهل والأقارب والأصدقاء ليتحول الوباء الي حزن يسكن القلوب قبل العقول في ظل عجز بشري لا يستطيع القضاء علي الوباء...وفي سباق مع الزمان تتسابق شركات الادويه والمعامل البحثية من اجل انتاج علاج فعال ومصل يقضي علي الوباء تاتي ذكري ميلاد السيد المسيح لتحمل لنا الرجاء والتعزية.

وتابع: حيث يحمل لنا ميلاد السيد المسبح العديد من الرسائل منها الرجاء والعزاء بجانب الخلاص والمحبة والسلام وفي ظل الظروف الحاليه نحن نتصارع الي الله ان يتحنن علينا رغم كثرة خطايانا ويرحمنا ويستجيب لنا ونصلي آلية ونقول ارفع يارب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الاعداء ومؤامرة الشياطين. وشر الحريق والغرق...في بدايه عام جديد واحتفالنا بعيد الميلاد المجيد نتمني ان يعم العالم السلام والمحبة والأمن وان يحفظ مصر الحبيبة والرئيس المحبوب عبد الفتاح السيسي وكل شعب مصر وشعوب العالم من كل شر.

