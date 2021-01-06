إندونيسيا تسجل في 2020 أكبر عجز للميزانية منذ 16 عامًا

قالت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي في إفادة اليوم الأربعاء، إن عجز الميزانية بلغ 956.3 تريليون روبية في عام 2020، ما يعادل 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي.ووفقًا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن عجز الميزانية الذي تم تسجيله في إندونيسيا العام الماضي جاء أقل من التقديرات الحكومية التي كانت تتوقع عجزًا بنسبة 6.34% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه يمثل على مستوى منذ 2004 على الأقل.وبلغت إيرادات الدولة 1633.6 تريليون روبية في عام 2020، بانخفاض بنسبة 16.7% على أساس سنوي.ووفقًا للبيانات، فقد بلغت الإيرادات الضريبية 1.070 تريليون روبية في 2020، بانخفاض بنسبة 19.7% على أساس سنوي.