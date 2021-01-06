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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إندونيسيا تسجل في 2020 أكبر عجز للميزانية منذ 16 عامًا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:31 م
سري مولياني إندراواتي
سري مولياني إندراواتي
وكالات
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قالت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي في إفادة اليوم الأربعاء، إن عجز الميزانية بلغ 956.3 تريليون روبية في عام 2020، ما يعادل 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقًا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن عجز الميزانية الذي تم تسجيله في إندونيسيا العام الماضي جاء أقل من التقديرات الحكومية التي كانت تتوقع عجزًا بنسبة 6.34% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه يمثل على مستوى منذ 2004 على الأقل.

وبلغت إيرادات الدولة 1633.6 تريليون روبية في عام 2020، بانخفاض بنسبة 16.7% على أساس سنوي.

ووفقًا للبيانات، فقد بلغت الإيرادات الضريبية 1.070 تريليون روبية في 2020، بانخفاض بنسبة 19.7% على أساس سنوي.

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