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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس سيدة أخفت «بانجو» في ملابسها أثناء عبورها معدية قناة السويس

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:29 م
حبس سيدة
حبس سيدة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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قررت نيابة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، حبس سيدة حاولت تهريب كمية من نبات البانجو المخدر، بتخبأتها في ملابسها أثناء عبورها معدية الأفراد في مدينة القنطرة شرق، 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بضبط الإدارة العامة لتأمين المجري الملاحي بالمعدية، لسيدة حاولت العبور بالمواد المخدرة وخبأتها بين طيات ملابسها مستغلة احتمالية عدم تفتيش الضباط لها.

وتعود أحداث الواقعة، عندما الضباط اشتبه فيها بسبب توترها وتحركاتها المريبة فقرر تفتيشها، فقام بالتحفظ عليها واستدعى إحدى العناصر النسائية من مديرية أمن الإسماعيلية، للقيام بتفتيش السيدة، وتم العثور على لفافة كبيرة من مخدر البانجو بطيات ملابسها، فتحفظوا عليها واقتادوها إلى قسم الشرطة وحرر المحضر اللازم، وبعرضها على النيابة أصدرت قراراها السابق بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

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