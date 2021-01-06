عضو بـ«رجال الأعمال»: العقارات والإنشاءات محرك النمو الاقتصادي في 2021

قال أحمد حسام عوض، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع العقارات والإنشاءات محرك اقتصادي فاعل ومؤثر في النمو الاقتصادي في 2021، مضيفًا أن قطاع العقارات والإنشاءات في مصر يساهم في عدد كبير من الصناعات يصل 92 ويمثل20% من الدخل القومي في الوقت الحالي مما يعطي دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد.وأكد عوض أن اعتماد الدولة المصرية على القطاع في السنوات الماضية كان ضروري وطبيعي جدًا لتسابق الزمن في الرجوع إلى معدلات الاقتصادية الإيجابية وخفض عدد البطالة ودفع المؤشرات الاقتصادية إلي النمو في وقت قياسي.وشدد «عوض» على ضرورة استمرار الدولة في منح قطاع الإنشاءات والعقارات الأولوية والأهتمام الأكبر، خاصة وأنه من القطاعات التي تحرك سوق العمل في باقي القطاعات الأخرى ومنها مصانع الحديد والأسمنت وصناعات مواد البناء المختلفة وغيرها ما يوفر الآلاف من فرص العمل للشباب ويخدم الاقتصاد القومي.