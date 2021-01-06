رامي جمال يساند مرضى كورونا بالمنصورة

جاري توفير انابيب اكسجين بالمجان لاهلنا في المنصوره من بكره ولنهاية الازمه واهل الخير اللي حابب يشارك جه وقتنا وبكره هنزل رقم اخويا الصغير هناك للتواصل والترتيب 🙏 — Ramy Gamal (@RamyGamal) January 6, 2021

أعلن الفنان رامي جمال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن توفير أنابيب أكسجين بالمجان في المنصورة لمرضى فيروس كورونا.وأوضح "يجري توفير أنابيب أكسجين بالمجان لأهلنا في المنصورة من بكره ولنهاية الأزمة، وأهل الخير اللي حابب يشارك جه وقتنا وبكره هنزل رقم أخويا الصغير هناك للتواصل والترتيب".وعلى الصعيد الفني، كشف المطرب مؤخرا، عن قراره بخوض تحدٍ جديد خلال مسيرته الفنية وذلك بالغناء باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، مؤكدًا أن الغناء بهاتين اللهجتين ممتع وجمهورهما يستحق الوصول إلى ما يحب.