بعد عرض «لؤلؤ والدايرة».. القائمة الكاملة لمسلسلات الموسم الشتوي

- في يوم وليلة

- حلوة الدنيا سكر آخر الشهر

- مسلسل سكن البنات منتصف يناير

- في بيتنا روبوت على Watch it

- وادي الجن على منصة viu

تستعد الشاشة الصغيرة لاستقبال عدد من الأعمال الدرامية والتي انتهى صناعها من تصويرها مؤخرا لتلتحق بقطار الأعمال الشتوية، المقرر عرضها قبل الموسم الرمضاني المقبل وذلك خلال شهري يناير وفبراير، ويشهد السباق الشتوي تنافس حادا بين نجوم الدراما لتقديم الأفضل للجمهور بعد أن أصبح هذا الموسم منافسا قويا للموسم الرمضاني، وتتنوع الأعمال المقدمة على الشاشة ما بين الدراما الاجتماعية والكوميدية والرعب والأكشن.و يستعد صناع مسلسل «في يوم وليلة» لعرض العمل في النصف الثاني من يناير الجاري،على أحد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو ينتمي لدراما الأعمال الطويلة وتصل عدد حلقاته لـ 35 حلقة، من بطولة أحمد رزق، وداليا مصطفى، ونضال الشافعي، وصلاح عبد الله، وولاء الشريف، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في قالب من الغموض والتشويق والإثارة، ويناقش عددًا من القضايا الاجتماعية، ويرصد الكثير من النماذج الإنسانية في المجتمع المصري.فيما تقدم الفنانة هنا الزاهد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما من خلال مسلسل «حلوة الدنيا سكر» الذي تواصل تصوير مشاهده النهائية استعدادا لعرضه أواخر شهر يناير الجاري والعمل يتكون من 45 حلقة، وهو عبارة عن 9 حكايات منفصلة متصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويشارك في بطولة المسلسل محمد الشرنوبي، ومحمود عبد المغني، ومحمد كيلاني، وميدو عادل، والقصة من تأليف ضياء محمد وإياد صالح، وإخراج خالد الحلفاوي.وقررت شبكة تليفزيون النهار عرض مسلسل «سكن البنات» منتصف الشهر وهو من بطولة وفاء عامر، وأيتن عامر، وشيما الحاج، والقصة من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، ويناقش المسلسل في إطار اجتماعي القضايا التي تخص الفتيات المغتربات، عبر حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللاتي يسكنّ في إحدى الفيلات والتي تملكها وفاء عامر، وتدور أحداث المسلسل في 45 حلقة، مقسمة إلى ثلاث قصص، كل قصة تقدم في 15 حلقة.وتعرض منصة Watch it خلال أيام مسلسل «في بيتنا روبوت» بالتزامن مع عرضه على الشاشة وهو اول بطولة مطلقة للفنانة شيماء سيف، ويشاركها في البطولة عمرو وهبة، دلال عبدالعزيز، هشام جمال، ليلى أحمد زاهر، ويشهد مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم ناهد السباعي، أوس أوس، محمد عبدالرحمن، إسلام إبراهيم، إبرام سمير، بيومي فؤاد، وعارفة عبدالرسول، ومن إنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.ويستعد صناع مسلسل «وادي الجن» لعرضه في النصف الثاني من شهر يناير الجاري من خلال منصة viu وقناة النهار، وذلك بعد أن تم افتتاح أولى حلقاته في الدورة الـ 42 في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وتدور قصة المسلسل حول مجموعة من الشباب أصدقاء من الجامعة يستكشفون كهوف منطقة وادي الجن كنوع من الفضول، ولكن تنقلب الأحداث ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة، يحاولون من بعدها الخروج من هذه الكهف بأي طريقة، وهو من إخراج حسام الجوهري، وتأليف منة إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية، وبطولة مجموعة من الفنانين الشباب، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، هنا داود، حسن مالك، محسن منصور، رؤى شنوحة، خالد كمال، فراس سعيد سينتيا خليفة، علا رامي، شمم الحسن، عبدالرحمن اليماني.يذكر أن الموسم الشتوى لعرض الأعمال الدرامية بدأ منذ شهر نوفمبر الماضي وتسابق فيه عدد من الأعمال التي حظيت باهتمام الجمهور وتصدرت الترند، وشهدت الأيام الماضية بدء عرض مسلسل «لؤلؤ» الذي يعد أولى البطولات المطلقة للفنانة مي عمر، بمشاركة الفنانين أحمد زاهر ومحمد الشرنوبي ونجلاء بدر وآخرين، وتدور الأحداث في إطار 40 حلقة حول قصة صعود مطربة من الصفر إلى قمة الشهرة، والقصة من تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام،كما تم عرض مسلسل «جمال الحريم» الذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية نور، إلى جانب الفنانين فراس سعيد ودينا فؤاد وإيهاب فهمي، والقصة من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، ومسلسل "ضربة معلم " للنجم محمد رجب والذي أوشك على الانتهاء من تصويره بالكامل.كما انطلق منذ أيام عرض مسلسل «الدايرة» الذي تدور أحداثه في قالب اجتماعي رومانسي في 45 حلقة، ويقوم ببطولته كل من أحمد صلاح حسني، وإيمان العاصي، ومها أبو عوف، إيناس كامل، مي القاضي، محمد علاء، اسلام جمال، محمد على رزق، سامية الطرابلسي، محمود حافظ، عصام السقا، أماني كمال وعماد رشا وعدد آخر من النجوم الشباب، والقصة من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.