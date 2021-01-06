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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس المتهم باغتصاب طالبة طب في الهرم

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:40 ص
حبس متهم
حبس متهم
ندى حمدي
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس سائق سيارة نقل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه باغتصاب طالبة في السنة الرابعة بكلية طب أسنان.

كانت الواقعة قد بدأت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغًا من طبيب يتهم فيه سائق باغتصاب فتاة بعد احتجازها داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبعمل التحريات تبين صحة ما جاء بأقوال المبلغ، وبناءً على ذلك تم القبض على المتهم واستدعاء المجني عليها للتحقيق معهم.

وأضافت التحقيقات أنه بسؤال المجني عليها "هـ"، طالبة بالسنة الرابعة بكلية طب أسنان، أكدت أنها تقيم برفقة والدتها بعد انفصال والدها، وحالتهم المادية بسيطة نظرًا لحاجتها للمال لمتابعة دراستها نشرت إعلانًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تطلب فيه العمل كمربية أطفال مقابل مبلغ مالي، بشرط أن تكون الإقامة كاملة بمنزل أصحاب العمل، وبالفعل تلقت اتصالًا هاتفيًا من المتهم يطلب منها الحضور للعمل لديه.

وأشارت التحقيقات إلى أن المجني عليها ذهبت لمنزل المتهم وبالفعل تسلمت عملها، وبعد مرور عدة ساعات فوجئت بالمتهم يحاول الاعتداء عليها جنسيًا فقاومته، ولكن هددها بسلاح ناري فرد خرطوش صوت، وتمكن بتلك الوسيلة من التعدي عليها جنسيًا واغتصابها كرهًا عنها وتركها تغادر الشقة، وفور نزولها للشارع أرسلت للطبيب الذي تربطه بها علاقة عاطفية مكان تواجدها، وطلبت منه أن يأتي ليصطحبها وروت له ما حدث فتوجها لقسم الشرطة وتقدما ببلاغ.

وبمواجهة المتهم بأقوال المجني عليها اعترف بارتكابه الحادث، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة التحقيقات.

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