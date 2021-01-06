«الفراشة».. بدل الرقص التي ميزت نجوى فؤاد عن غيرها من الراقصات

يتزامن اليوم 6 يناير مع عيد ميلاد الفنانة الاستعراضية نجوى فؤاد، التي نالت شهرة كبيرة جدًا في مجال الرقص الشرقي، وتعد من أبرز راقصات مصر، كما أنها شاركت في أفلام سينمائية كثيرة مع كبار النجوم.وكانت "فؤاد" تتميز بالبساطة في إطلالتها، وطوال تاريخها الفني ظلت تحتفظ بتلك الطلة الجميلة، وخفة الظل والرقة التي خطفت الأنظار، ولقبها العديد من النقاد والجمهور بـ"الفراشة"، حيث تنوعت في أدائها في الرقص، وكانت حريصة في اختيارها للبدل التي ميزتها خاصة الصعيدية.ويستعرض "الدستور" مجموعة من الصور لبدل الرقص التي كانت تتميز بها نجوى فؤاد.