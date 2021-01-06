طائرة تجسس أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية

قال موقع متعقب لحركة الطيران إن طائرة استطلاع أمريكية حلقت فوق كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، في مهمة على ما يبدو لمراقبة كوريا الشمالية بينما بدأت بيونج يانج مؤتمرها الحزبي النادر.وشوهدت طائرة "إي بي- 3 إي" التابعة للبحرية الأمريكية وهي تحلق فوق هواسونج، جنوب العاصمة سول، وهونج تشون، على بعد 100 كيلومتر شرق العاصمة، بعد الظهر، وفقا لموقع "نو كوك ساين"(No callsign)، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وجاء ذلك في الوقت الذي بدأ فيه المؤتمر الأول لحزب العمال الحاكم منذ ما يقرب من 5 سنوات في بيونج يانج أمس الثلاثاء.ويلفت المؤتمر انتباه العالم الخارجي بشدة إلى أن كوريا الشمالية قد تكشف النقاب عن خط سياستها الجديدة بشأن الولايات المتحدة الأمريكية في الاجتماع وسط محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة.واستمرت التكهنات بأن كوريا الشمالية يمكن أن تقوم باستفزازات أو تنظم عرضا عسكريا في موعده حتى مؤتمر الحزب المتوقع أن يستمر لأيام.وقال قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية الجنرال روبرت أبرامز أمس أنه لا توجد أي مؤشرات على استفزاز كبير حتى الآن.