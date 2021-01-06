الأمن يتأهب تحسبًا لأعمال شغب عقب خطاب ترامب في واشنطن

من المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطابا في واشنطن، اليوم الأربعاء، أمام أنصاره الذين دعاهم للتظاهر.تأتي دعوة ترامب للتظاهر احتجاجا على جلسة يعقدها الكونجرس اليوم الأربعاء، للمصادقة رسميًا على هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن.يأتي ذلك بالتزامن مع تأهب القوات الأمنية، بينما تستعد المدينة لاحتجاجات يحتمل أن يتخللها أعمال عنف.وقال ترامب في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس الثلاثاء، "سأتحدث في تجمع أنقذوا أمريكا، غدا في إيلليبس".ودعا ترامب أنصاره إلى المجيء باكرا إلى ساحة إيلليبس الواقعة جنوب البيت الأبيض، مبديا ثقته بأن حشودا ضخمة ستشارك في هذه المظاهرة.من جانبه، قال الرئيس المنتخب جو بايدن إنه سيلقي كلمة من معقله بمدينة ويلمنجتون في ولاية ديلاوير بعد اجتماع سيعقده مع فريقه الاقتصادي.ولا يزال ترامب يرفض الإقرار بهزيمته أمام خصمه الديموقراطي، متحججا بأن الانتخابات سرقت منه بواسطة عمليات تزوير كثيرة فشل في تقديم أي دليل على حصول أي منها.ويعقد الكونجرس جلسة للمصادقة على نتيجة تصويت الهيئة الناخبة 306 أصوات لبايدن مقابل 232 لترامب.