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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هولندا: إصابات كورونا تصل لـ846 ألفا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:40 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 845 ألفا و822 حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 11 ألفا و922 حالات.

وأشارت البيانات إلى أنه تعافى من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 10 آلاف و122 شخصا من المصابين.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 44 أسبوعا.

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