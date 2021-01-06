تهديدات بضرب الكونجرس الأمريكي انتقامًا لـ«سليماني»

أعلنت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن هناك تهديدات تهديد بضرب مبنى الكونجرس بطائرة، انتقامًا لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي اغتيل في غارة أمريكية في 3 يناير من العام الماضي.ومن جهتها، نقلت "فوكس نيوز عن مسؤول بالأمن القومي القول إن "التهديد بضرب الكونجرس قد يكون خدعة".وجاء في تسجيل صوتي، الذي حصلت عليه شبكة "سي بي إس" حصريًا، أن "طائرة ستضرب مبنى الكابيتول اليوم الأربعاء، انتقامًا لسليماني".وذكر التقرير أنه ليس من الواضح من يقف وراء التهديد، في حين أن الحكومة لا تعتقد أنه تهديد موثوق لشن هجوم مًا، إلا أنه يتم التحقيق منه باعتباره انتهاكًا لترددات الطيران.