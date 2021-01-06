فوز الديموقراطي وارنوك بأحد مقعدي جورجيا في مجلس الشيوخ

فاز المرشح الديموقراطي رافاييل وارنوك على السناتورة الجمهورية كيلي لوفلير في انتخابات جورجيا لمقعدي الولاية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في انتخابات فرعية حاسمة ستطبع ولاية الرئيس المنتخب جو بادين، وفق ما أعلنت شبكات "سي إن إن" و"سي بي سي" و"إن بي سي" الأربعاء.وسيطبع وارنوك، القس في كنيسة في أتلانتا، التاريخ إذ سيكون أول سناتور أسود ينتخب في هذه الولاية الجنوبية.ويتركز الاهتمام الآن على المقعد الثاني الذي تحتدم المنافسة عليه بين السناتور الجمهوري المنتهية ولايته ديفيد بيردو وخصمه الديموقراطي جون أوسوف.