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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

توتنهام يتأهل لنهائى كأس الرابطة الإنجليزية بفوزه على برينتفورد 2-0

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:11 ص
فريق توتنهام
فريق توتنهام
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تأهل فريق توتنهام إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم "كأس كاراباو"، بعد فوزه على فريق برينتفورد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "توتنهام هوتسبير"، في إطار منافسات الدور نصف النهائي للمسابقة.

وسجل هدفي توتنهام، الفرنسي موسى سيسوكو في الدقيقة 12، والكوري الجنوبي هيونج مين سون في الدقيقة 70، وذلك بعدما أكمل فريق برينتفورد – أحد فرق دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "شامبيونشيب" – اللقاء بعشرة لاعبين فقط، عقب طرد لاعبه بيليندا جوشوا في الدقيقة 84.

وتأهل بذلك توتنهام إلى المباراة النهائية لكأس الرابطة الإنجليزية، للمرة التاسعة في تاريخه، حيث سينتظر الفائز من مواجهة الغد بين قطبي مدينة مانشستر "مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي"، في اللقاء الآخر للدور نصف النهائي.

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