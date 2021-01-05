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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

غلق طريق محور 30 يونيو المتجه إلى الإسماعلية بسبب الشبورة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:15 م
غلق طريق محور 30
غلق طريق محور 30 يونيو
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، غلق محور ٣٠ يونيو المتجه إلى الإسماعلية وبورسعيد أمام حركة المرور لوجود شبورة.

وقامت الإدارة العامة للمرور على مدار 3 أيام بغلق عدد من الطرق والمحاور الرئيسية بسبب انعدام الرؤية نتيجة الشبورة المائية حرصا على حياة المواطنين.

وتعمل غرفة العمليات برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، وتنسق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة لمواجهة آثار الشبورة، والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة أو وقوع حوادث سير.

وشهدت غرف العمليات المرورية منذ بداية موجة البرد حالة من الطوارئ لمتابعة مدى الرؤية بالطرق اثناء حركة السيارات منعا للحوادث.

كما تتابع الإدارة العامة للمرور، بشكل عام حركة السيارات بالطرق الرابطة بين المحافظات خاصة مع ظهور الشبورة المائية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، ومنها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تسمح هذه المسافة بالتوقف عند الضرورة.

وحرصت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم ولن يتم إغلاق آى طريق إلا فى حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.

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