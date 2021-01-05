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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التخطيط» تكشف توقعات الأداء الاقتصادي خلال 2021

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:13 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
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أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تعد واحدة من ثلاثة اقتصاديات فقط فى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى التى لم تسجل نموًا سالبًا خلال جائحة كورونا، لافتة إلى رفع صندوق النقد الدولى توقعاته للنمو فى مصر من 2% إلى 3.5% عام 2020، بينما بقيت توقعات النمو لعام 2021 دون تغيير عند 2.8% لكنها ترتفع إلى 5.8% بحلول عام 2025.

وأضافت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن التوقعات الحكومية لأداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى 2020-2021 تستند إلى فرضية أساسية حول استمرار الإجراءات الاحترازية محليًا وعالميًا خلال عام 2021 وستتلاشى لاحقًا بمرور الوقت مع توسيع تغطية اللقاح وتحسن مستويات الشفاء.

وأوضحت أنه اتساقًا مع فرضية امتداد النطاق الزمني للجائحة فإنه من المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 9.7% بنهاية العام مقابل 8.3% بنهاية 2020، كما توقعت أن يرتفع معدل التضخم إلى 6.2% خلال 2021 مقابل 5.7% خلال 2020.

وأشارت إلى قدرة الاقصاد المصري على تحقيق معدل نمو بنسبة لن تقل عن 2.8% خلال عام 2021، علي أن يستعيد معدلاته الطبيعية المرتفعة بحلول عام 2025 ليصل إلى 5.6% مقارنة بمتوسط النمو العالمي 3.5%، ومتوسط نمو الاقتصاديات الناشئة والنامية بنسبة 4.7%، و3.3% نمو بمنطقة الشرق الأوسط.

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