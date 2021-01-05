وزير المالية القطري يفتتح مشروع بـ1.3 مليار دولار في القاهرة

شارك على شريف العمادي، وزير المالية القطري، اليوم الثلاثاء، في حفل افتتاح أحد الفنادق بالقاهرة والمملوك لشركة الديار القطرية.وحضر حفل الافتتاح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ووزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين- الذي يزور مصر حاليا ومن المقرر أن يتوجه غدا إلى الخرطوم-.وتبلغ استثمارات المشروع المملوك للشركة القطرية أكثر من مليار و300 مليون دولار بإجمالي مساحة 9360 مترا مربعا.ويأتي هذا الافتتاح للمشروع عقب المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية، التي عقدت اليوم الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية وتم الاتفاق على إنهاء الانقسام وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.