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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدير «آثار الإسكندرية» يتفقد أعمال ترميم قصر السلاملك

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:15 م
ترميم قصر السلاملك
ترميم قصر السلاملك
هبه عويضه
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تفقد محمد متولي مدير عام منطقة الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالي، أعمال مشروع ترميم قصر السلاملك الأثري بحدائق منطقة قصر المنتزه.

وأضاف «متولي» في تصريحات صحفية اليوم، أن قصر السلاملك مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بمحافظة الإسكندرية بالقرار الوزاري رقم 50 لسنة 2017م، والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد رقم 57 في 10 مارس 2018 م، مؤكدًا أنه من أهم وأقدم المباني المشيدة بحدائق قصر المنتزه والذي يرجع لعصر الخديوي عباس حلمي الثاني الذي عهد للمهندس اليوناني ديمتري فابريشيوس لبناءه عام 1892م.

وأشار إلى أن القصر مكون من ثلاث طوابق وبدروم بني على طراز العمارة القوطية وعمارة عصر النهضة باستخدام القباب والأبراج المتعددة.
مدير «آثار الإسكندرية» يتفقد أعمال ترميم قصر السلاملك
مدير «آثار الإسكندرية» يتفقد أعمال ترميم قصر السلاملك
مدير «آثار الإسكندرية» يتفقد أعمال ترميم قصر السلاملك
مدير «آثار الإسكندرية» يتفقد أعمال ترميم قصر السلاملك
مدير «آثار الإسكندرية» يتفقد أعمال ترميم قصر السلاملك
مدير «آثار الإسكندرية» يتفقد أعمال ترميم قصر السلاملك

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