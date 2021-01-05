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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمير الكويت يصف القمة الخليجية بـ«إنجاز تاريخي»

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:59 م
الشيخ نواف
الشيخ نواف
محمد عمر
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تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بنجاح قمة دول مجلس التعاون التي عقدت في العُلا.

وأثنى أمير الكويت خلال الاتصال، على حرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز العمل الخليجي المشترك، منوهًا بما تحقق من نجاح في قمة العُلا، وعده إنجازًا خليجيًا وعربيًا سيُعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه وفق وكالة الأنباء السعودية واس.

من جانبه أعرب خادم الحرمين الشريفين لأمير دولة الكويت عن شكره له على مشاعره الأخوية الصادقة.

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