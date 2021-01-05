أمير الكويت يصف القمة الخليجية بـ«إنجاز تاريخي»

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بنجاح قمة دول مجلس التعاون التي عقدت في العُلا.وأثنى أمير الكويت خلال الاتصال، على حرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز العمل الخليجي المشترك، منوهًا بما تحقق من نجاح في قمة العُلا، وعده إنجازًا خليجيًا وعربيًا سيُعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه وفق وكالة الأنباء السعودية واس.من جانبه أعرب خادم الحرمين الشريفين لأمير دولة الكويت عن شكره له على مشاعره الأخوية الصادقة.