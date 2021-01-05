«ولي العهد في مقدمة مودعيه».. أمير قطر يغادر السعودية

غادر تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والوفد المرافق له محافظة العلا السعودية مساء اليوم الثلاثاء، بعد حضوره القمة الخليجية.وأوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن أمير قطر كان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية وآخرين.من جهته، أعرب أمير قطر عن شكره وتقديره على الحفاوة وحسن الاستقبال، مشيدا بالأجواء الأخوية التي سادت القمة الخليجية.وأشار أمير قطر إلى أن النتائج الإيجابية للقمة ستعزز مسيرة مجلس التعاون الخليجي وتعود بالخير على الشعوب الخليجية.