خالد بن سلمان: القمة الخليجية مرحلة جديدة في تاريخ المنطقة

أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي، اليوم الثلاثاء، أن القمة الخليجية التي عقدت اليوم في مدينة "العلا" والبيان الصادر عنها مرحلة جديدة في تاريخ المنطقة.وتقدم خالد بن سلمان عبر حسابه على موقع "تويتر"، بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، بنجاح قمة العلا التاريخية التي أكدت أن ما يجمع العرب بشكل عام وأبناء الجزيرة بشكل خاص من روابط التاريخ والدم والعقيدة هي أكبر من أي خلاف مهما كان حجمه.وأضاف: "أسست القمة وبيان العلا الصادر عنها مرحلة جديدة نعمل فيها سويا نحو غدٍ مشرق لمنطقتنا، ونواجه فيها، صفًا واحدًا، كل التحديات، فنحن وأشقائنا شعب واحد بقيادة أخوة همهم الأول استقرار وازدهار ورخاء أوطانهم".واختتمت اليوم قمة العلا بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي وتم الاتفاق على إنها المقاطعة العربية لقطر وعودة العلاقات.