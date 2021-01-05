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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

3 آلاف دولار في الساعة.. الدخل السنوي لمينا مسعود

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:21 م
مينا مسعود
مينا مسعود
محمد مجدي
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أفصح الموقع الأمريكي الشهير "celebworth" عن كافة التفاصيل الخاصة بالدخل السنوي للفنان الكندي ذو الأصول المصرية مينا مسعود، وذلك في تقرير تحدثت فيه عن نجاحاته الكبيرة في الإيرادات الكبيرة التي حققها في فيلمه الشهير "علاء الدين" مع ويل سميث.

ونشر الموقع الحسابات المالية الكاملة للفنان صاحب الـ29 عامًا، حيث أعلن أن ثروته وصلت إلى 100 مليون دولار بعد أن كسر فيلمه الأخير "علاء الدين" حاجز المليار دولار على مستوى الإيرادات.

وأشار الموقع إلى أن الدخل السنوي لمسعود وصل إلى 20 مليون دولار، أي ما يعادل 320 مليون جنيه مصري، ويحصل في الشهر الواحد على 2 مليون دولار بواقع 31 مليون جنيه مصري، على أن يحصل على 500 ألف دولار أسبوعيًا، وهو ما يعادل 15.50 مليون جنيه مصري.

واستطرد الموقع للحساب اليومي لمسعود، حيث أكد أنه يحصل على 70 ألف دولار يوميًا و3 آلاف دولار في الساعة و50 دولارا في الدقيقة وواحد فقط في الثانية، وهو ما يعادل 15 جنيها مصريًا.
3 آلاف دولار في الساعة.. الدخل السنوي لمينا مسعود
3 آلاف دولار في الساعة.. الدخل السنوي لمينا مسعود

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