واشنطن تفرض عقوبات جديدة على قطاع الحديد في إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على إيران ركزت على قطاع صناعة الحديد.>وقالت الخزانة الأمريكية إن العقوبات شملت 12 من منتجي المعادن في إيران لدورهم في دعم النظام الإيراني وفق قناة الحرة الأمريكية.وإلى جانب ذلك، أعلنت ‏واشنطن فرض عقوبات على شركة صينية لبيعها منتجات لشركات معادن إيرانية.وكانت الخارجية الأمريكية اتهمت إيران أمس بممارسة سياسة الابتزاز النووي بسبب إعلانها وصول نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%.