واشنطن تفرض عقوبات جديدة على قطاع الحديد في إيران
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:01 م
محمد عمرطباعة
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على إيران ركزت على قطاع صناعة الحديد.
>وقالت الخزانة الأمريكية إن العقوبات شملت 12 من منتجي المعادن في إيران لدورهم في دعم النظام الإيراني وفق قناة الحرة الأمريكية.
وإلى جانب ذلك، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على شركة صينية لبيعها منتجات لشركات معادن إيرانية.
وكانت الخارجية الأمريكية اتهمت إيران أمس بممارسة سياسة الابتزاز النووي بسبب إعلانها وصول نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%.
>وقالت الخزانة الأمريكية إن العقوبات شملت 12 من منتجي المعادن في إيران لدورهم في دعم النظام الإيراني وفق قناة الحرة الأمريكية.
وإلى جانب ذلك، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على شركة صينية لبيعها منتجات لشركات معادن إيرانية.
وكانت الخارجية الأمريكية اتهمت إيران أمس بممارسة سياسة الابتزاز النووي بسبب إعلانها وصول نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%.