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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم الإسكندرية يحصد المركز الثانى للتميز فى أعمال التنسيق

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:18 م
تعليم الإسكندرية
تعليم الإسكندرية يحصد المركز الثاني
هبه عويضه
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كرَّم الدكتور محمد سعد محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وهالة كمال، مدير عام التعليم العام بالمديرية، إدارة التنسيق العام بالمديرية، بقيادة عزة حسن عبد الغنى، مدير إدارة التنسيق بالمديرية وأعضاء إدارة التنسيق، لحصول إدارة التنسيق بالمديرية على المركز الثاني على مستوى الجمهورية للتميز في أعمال التنسيق.

وأشار «سعد» إلى أهمية إدارة التنسيق، وأنه في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بخطة التحول الرقمي وبناء مصر وتعزيز تنمية البنية التكنولوجية، قامت وزارة التربية والتعليم بإعداد تطبيق إلكتروني لحوكمة ورقمنة عمليات إدارات التنسيق بالمديريات التعليمية، وربطها بالإدارات العامة للتنسيق بالوزارة، للوقوف على معدلات العجز والزيادة في المعلمين بمختلف المديريات التعليمية، وتحديث البيانات أولاج بأول من خلال التطبيق الإلكتروني الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهذا الغرض. مما يساعد فى توفير الوقت والجهد وعلى تعزيز مبدأ الشفافية، موضحًا الدور المهم والمحوري لإدارات التنسيق بالمديرية.

وتوجه وكيل تعليم الإسكندرية بالتهاني لإدارة التنسيق بالمديرية، مشيرًا إلى أهمية العمل الجاد لبلوغ الأهداف، متمنيًا لهم المزيد من التميز والإنجاز في العمل كما تمنى لتعليم الإسكندرية المزيد من التقدم والنجاح.

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