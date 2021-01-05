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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تدشين أول أبليكيشن لمساعدة الباحثين في إعداد الرسائل العلمية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:45 م
الدكتور قياتي عاشور
الدكتور قياتي عاشور
إسلام نصير - محمد الشريف
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شارك الدكتور قياتي عاشور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تدشين أبليكيشن Scholar Guide وهو عبارة عن دليل أكاديمي شامل لكل الباحثين.

ويوفر التطبيق جميع الروابط على شبكة الإنترنت، للعثور على مصادر المعلومات التي تفيد عملية البحث العلمي، مثل محركات البحث، أدلة الدوريات العلمية، المكتبات الرقمية، قواعد البيانات العالمية، الرسائل الجامعية، والأرشيفات الإلكترونية.

كما يساعد الأبليكيشن الباحثين في تجميع البيانات وعمل الاستبيانات الالكترونية ومعالجتها عن طريق توفير مواقع وروابط الأدوات اللازمة، مثل أدوات تصميم الاستبيانات، أدوات تحليل البيانات، البرامج الإحصائية، حساب عينة الدراسة.

كما يقدم التطبيق معلومات حول المواقع والروابط الخاصة بالتحرير والكتابة العلمية والتي تتمثل في (الترجمة، فحص الاقتباس، إعادة صياغة النصوص، صياغة وإدارة الاستشهادات المرجعية، تصحيح الإملاء والقواعد النحوية)، بجانب أنه يتيح روابط ومواقع للدعم التقني للملفات والصور والفيديوهات والمتمثلة في (العروض التقديمية، الإنفوجرافيك، الخرائط الذهنية، تعديل الصور والفيديو، تعديل ملفات pdf).

بشكل عام، يساهم التطبيق في تنمية المهارات الأكاديمية والبحثية عن طريق توفير مواقع وروابط لكل من منصات التعلم الإلكتروني، تعليم اللغات، مهارة الكتابة العلمية، منصات التواصل الأكاديمية، كما يوفر الروابط والمواقع الخاصة بالأنشطة والمنح والمشروعات البحثية، التي تهم الباحثين مثل المؤتمرات العلمية، المنح الدراسية، دعم وتمويل المشروعات البحثية، الجوائز.

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