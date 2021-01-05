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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

نائب بالشيوخ يشيد بمبادرة إحلال السيارات وتحويلها للغاز

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:43 م
السيارات
السيارات
إسلام نصير
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أشاد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

قال كمال إن المعرض سيكون انطلاقة قوية لدخول مصر عالم استخدام الطاقة النظيفة وتقليل الآثار البيئية للطاقة التقليدية، كما أنه يسهم وبشكل كبير في منح حافز نقدي ملائم للمواطنين من مالكي السيارات المتقدمة، والراغبين في إحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، ويأتي ذلك دعم للإجراءات التمويلية للتعاقد.
أضاف، في بيان اليوم، أن مبادرة تحويل وإحلال المركبات تمثل خطوة مهمة نحو تعميق هذه الصناعة الحيوية محليًا، فضلًا عن جذب استثمارات جديدة سواء فى مجال تصنيع السيارات أومكوناتها، مما يسهم في إنجاز كبير لتحقيق التنمية المستدامة للدولة، مشددًا على ضرورة إطلاق حملة توعية لتعريف المواطنين بأسباب تدشين هذه المبادرة وأهدافها، وتوضيح أن الهدف الأساسى من المبادرة هو تخفيف العبء عن كاهل الفئات الأقل دخلًا.

أشار عضو الشيوخ إلى أن هذا المعرض يعتبر خطوة البداية وليست النهائية نحو دعم صناعة السيارات في مصر، خاصة أن هذا الدعم سيسهم فى تنشيط مبيعات السيارات ودفع المواطنين للتحويل إلى الغاز، متوقعًا أن يتجه العالم إلى السيارات الكهربائية في القريب العاجل.

ولفت عضو الشيوخ إلى أن المبادرة ستسهم في تنشيط مبيعات السيارات وتدفع المواطنين للتحويل إلى الغاز، متوقعًا أن يتجه العالم بالكامل إلى السيارات الكهربائية، بحلول عام 2040، ليتم إلغاء السيارات التى تعمل بالبنزين أو الديزل أو الغاز، وحتى ذلك الوقت، ستكون هناك طفرة في مبيعات السيارات التى تعمل بالغاز.

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