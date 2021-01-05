لبنان يقر آليات مواجهة كورونا بالمستشفيات

أصدر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، اليوم الثلاثاء، عددا من القرارات لمواجهة تفشي فيروس كورونا في لبنان.وعقب اجتماع مع وزير الدفاع اللبنانية، زينة عكر، قبل قليل، أشار حسن إلى أن الرهان على رحابة صدر المستشفيات، وفقا لموقع "لبنان 24".وحول القرارات التي أعلنها الوزير اللبناني، فتتمثل في الآتي:- تعميم إلزامية استعداد المستشفيات الخاصة ورفع جهوزيتها، إعطاء مهلة أسبوع للمستشفيات من أجل استحداث أو تخصيص قسم ICU للكورونا، تنتهي الإثنين المقبل، وفي حال عدم الالتزام سيتم تخفيض تصنيف المستشفيات وإلزام الصناديق والهيئات الضامنة بالفوترة وفق التصنيف الجديد المعتمد، وهو المستشفيات الجامعية بدءا من 12 سريرا حتى 40 إذا أمكن، أما المصنفة "تي وان" 12 سريرا، وT2 من 6 إلى 8 أسرة، و"T3" أربعة أسرة.- تعليق العقود مع المستشفيات من قبل كافة الهيئات والصناديق الضامنة في حال تخلف المستشفيات عن استقبال أي حالة مرضية وفق التعميم الصادر عن وزارة الصحة.- على المستشفيات التقيد بالتعرفة التي حددت وفق مطالب نقابة المستشفيات الخاصة وعدم تكبيد المواطن أي فروقات إضافية.- اعتماد المعايير الطبية لإدخال وإخراج المرضى إلى قسم العناية الفائقة.