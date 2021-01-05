حبس عاطلين ضُبطا بـ98 سلاحًا ناريًا في الأزبكية

أمرت نيابة الأزبكية الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة 98 بندقية وطبنجة و10 آلاف طلقة صوت، بدون ترخيص.كما قررت النيابة تكليف المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وإرسال المضبوطات إلى الأدلة الجنائية.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم محمد رضا، رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، يفيد بورود معلومات وتحريات بقيام شخصين بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص في مجال الاتجار بطبنجات الصوت وبنادق الرش، بدون ترخيص.عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما داخل محلين، وعثر بداخلهما على (49 طبنجة صوت، 46 بندقية رش، 3 مسدس رش، 10,050 طلقة صوت)، وبمناقشتهما اعترفا بإدارتهما المحلين ملكهما بدون ترخيص وحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها لعملائهما لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.