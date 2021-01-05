4 فبراير.. استئناف صديق «طفل المرور» على حبسه

أجلت محكمة القاهرة مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من مصطفى يوسف، صديق «طفل المرور»، على حكم حبسه لمدة سنة بتهمة إهانة أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، إلى جلسة 4 فبراير المقبل.كانت النيابة العامة أمرت بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، و3 أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة؛ لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بون حمل رخصتي القيادة والتسيير.