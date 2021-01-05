مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن يزور عدن والرياض

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن مبعوثها الخاص باليمن مارتن جريفيث سيزور اليمن والسعودية في الأيام القليلة المقبلة؛ للقاء الرئيس اليمني ومسؤولين سعوديين كبار، في أعقاب هجوم على مطار عدن في الأسبوع الماضي.وأسفر الهجوم على مطار مدينة عدن الساحلية في 30 ديسمبر عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا فور وصول طائرة على متنها أعضاء الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.وفي اليوم التالي قصفت طائرات التحالف الذي تقوده السعودية أهدافا في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، ردًا على الهجوم.