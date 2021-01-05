رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الرعاية الأسقفية» تنظم لقاءات توعية صحية للوقاية من كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:27 م
كورونا
كورونا
مونيكا جرجس
طباعة
أقامت مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (ابيسكوكير)، مجموعة من لقاءات التوعية الصحية بشأن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد،وذلك في إطار أنشطة برنامج تحسين الصحة بالمؤسسة.

و ذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها، اليوم، أن المؤسسة نظمت 51 لقاء استفاد منه150 سيدة في 6 مراكز تنمية تابعة للمؤسسة.

وأوضح الدكتور ماجد موسى، مدير مؤسسة الرعاية الأسقفية، أن اللقاءات تضمنت اتباع الإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، كما تم تقديم عرضًا عن كيفية التعرف على أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وطرق الوقاية من الإصابة بالفيروس وكيفية استخدام الكمامة، واتباع العادات الصحية من غسل الأيدى والتباعد الاجتماعى والتغذية الصحية، وخطوات العزل المنزلى عند ظهور الأعراض على أحد أفراد الأسرة وطرق حماية الأطفال فى أوقات الدراسة، إلى جانب تصحيح أية أفكار أو شائعات خاطئة بشأن الفيروس.

و يعمل برنامج التوعية الصحية بالمؤسسة على تحسين وعى المستفيدين، بشأن اتباع عادات صحية سليمة إلى جانب تقديم خدمات صحية للأطفال، لتعزيز قدراتهم فى متابعة دراستهم وتحسين فرص نموهم بشكل صحى وحمايتهم من الأمراض.

و مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير)، هي الذراع التنموي للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الاسقفية فى مصر.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 5-1-2021

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين يناير 2021

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

الصور

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

image description

دمياط تتناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

«مياه أسيوط» تفتتح العيادة الطبية الشاملة بمركز خدمة العملاء

image description

للتأكد من توافرها.. محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية بالمحافظة

image description

«مياه أسيوط» تفتتح مركز خدمة العملاء السابع على مستوى المحافظة

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

وزير الخارجية يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية الـ41

مصدر بالتعليم: تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول متوقف على كورونا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

تردد قنوات بانوراما 2021

الإمارات تطبق إجراءات جديدة للتصدي لكورونا

السعودية تتيح التسجيل «أون لاين» للحصول على لقاح «كوورنا»

طرق تفادي العدوى بكورونا من شخص مصاب في المنزل

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عام جديد..هل من جديد؟!
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
المزيد

الثقافة

سيد عنبة: سيرة الظاهر بيبرس أعظم وأضخم منجزات بيرم التونسي

في الذكرى 60 لرحيله.. علاقة «بيرم التونسي» وثورة 23 يوليو

اللوحة الأخيرة للفنانة دينا محمود قبل رحيلها

محمود عبد الشكور: ممدوح عبد العليم كان جزءا من ذاكرتي وبهجتي