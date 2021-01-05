«الرعاية الأسقفية» تنظم لقاءات توعية صحية للوقاية من كورونا

أقامت مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (ابيسكوكير)، مجموعة من لقاءات التوعية الصحية بشأن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد،وذلك في إطار أنشطة برنامج تحسين الصحة بالمؤسسة.و ذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها، اليوم، أن المؤسسة نظمت 51 لقاء استفاد منه150 سيدة في 6 مراكز تنمية تابعة للمؤسسة.وأوضح الدكتور ماجد موسى، مدير مؤسسة الرعاية الأسقفية، أن اللقاءات تضمنت اتباع الإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، كما تم تقديم عرضًا عن كيفية التعرف على أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وطرق الوقاية من الإصابة بالفيروس وكيفية استخدام الكمامة، واتباع العادات الصحية من غسل الأيدى والتباعد الاجتماعى والتغذية الصحية، وخطوات العزل المنزلى عند ظهور الأعراض على أحد أفراد الأسرة وطرق حماية الأطفال فى أوقات الدراسة، إلى جانب تصحيح أية أفكار أو شائعات خاطئة بشأن الفيروس.و يعمل برنامج التوعية الصحية بالمؤسسة على تحسين وعى المستفيدين، بشأن اتباع عادات صحية سليمة إلى جانب تقديم خدمات صحية للأطفال، لتعزيز قدراتهم فى متابعة دراستهم وتحسين فرص نموهم بشكل صحى وحمايتهم من الأمراض.و مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير)، هي الذراع التنموي للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الاسقفية فى مصر.