مصدر أمني: لا صحة لمزاعم «الإرهابية» بوفيات كورونا في السجون

نفى مصدر أمني، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ما تداولته إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن الادعاء بانتشار فيروس كورونا المستجد، بين نزلاء السجون ووفاة عدد من النزلاء نتيجة الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.وأكد المصدر أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يتم رصد ثمة حالات اشتباه أو إصابة أو وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد داخل السجون المصرية.وأوضح المصدر أن ذلك يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأي العام، مشددًا على أن قطاع السجون يقدم كافة أوجه الرعاية الصحية للنزلاء، ويتم مراعاة كافة التدابير الوقائية والاحترازية داخل السجون.