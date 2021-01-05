بريطانيا تجدد إجراءات الاغلاق لمواجهة كورونا بداية من اليوم

فرضت السلطات البريطانية الإغلاق مجددا،اليوم، لمكافحة تسارع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد مع ظهور السلالة المتحورة الجديدة، وذلك في ظل الإجراءات التي تتخذها المملكة المتحدة لمواجهة انتشار الفيروس، فيما تستعد ألمانيا لتمديد قيودها.وتعتبر بريطانيا التي سجلت حتى الان أكثر من 75 ألف وفاة، من أكثر دول أوروبا تضررا جراء الوباء، وفقا لوكالة فرانس برس.وتفاقم الوضع فيها مع تفشي السلالة الجديدة من الفيروس، مما أدى إلى ارتفاع وتيرة الإصابات إلى أكثر من 50 ألف حالة جديدة في اليوم وصولا إلى حوالى 59 ألف حالة أمس الإثنين.