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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

النجم العالمى مينا مسعود يصل القاهرة لتصوير فيلمه المصرى (صور)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:55 ص
مينا مسعود
مينا مسعود
أحمد عارف تصوير محمود عبد الناصر
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وصل إلى القاهرة منذ قليل النجم العالمي مينا مسعود قادمًا من الإمارات من أجل مشروع سينمائي مصري من المقرر بدء تصويره خلال أيام.

ولم يكن في استقبال مينا مسعود سوى أحد نواب مجلس الشعب بدائرة شبرا ومنتج فيلمه الجديد، وكان برفقته مدير أعماله المصري جورج شحاته الذي أعلن عن حضور مينا للقاهرة من أجل بدء تصوير فيلمه الجديد «في عز الضهر» مع المخرج مرقس عادل، ولم يدلي بتفصيل جديدة سوى أن النجم العالمي سيجري مؤتمرًا صحفيًا خلال أيام لكشف كافة التفاصيل الخاصة بمشروعة السينمائي الجديد في مصر.

وحضر«مينا» بدون أسرته، ومن المقرر أن يستقر في مصر لفترة لحين الانتهاء تمامًا من تنفيذ فيلمه الجديد، وتم تحديد إقامته داخل أحد الفنادق الكبرى بمحيط وسط البلد.

وكان «مينا» قد حضر منذ عام ونصف إلى القاهرة وأعلن عن حبه الشديد لمصر، وأنه يحتفظ بتحدثه اللغة العربية، بجانب أنه شارك في حملة «اتكلم مصري» التي نظمتها وزارة الهجرة المصرية وقتها، وأنه أعلن فى أكثر من لقاء تلفزيوني أثناء استضافته فى مهرجان الجونة أنه يتمني أن يقدم عمل فني بمصر.

يذكر أن آخر أعمال مينا مسعود كان مسلسل «Reprisal»، والذي حقق نجاحًا كبيرًا بعد نجاحه الساحق في فيلم «Aladdin».
مينا مسعود
مينا مسعود
مينا مسعود
مينا مسعود
مينا مسعود
مينا مسعود
مينا مسعود
مينا مسعود

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