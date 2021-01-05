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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 5-1-2021

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:33 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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تباينت أسعار الريال السعودي، في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 5-1-2021، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصري.

ويقدم لكم موقع «الدستور»، في هذا التقرير متوسط سعر الريال السعودي اليوم الذي بلغ اليوم 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

محليًا، ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك بلوم مصر، مقابل استقرار سعره أمام الجنيه في بنك الأسكندرية، وبنك مصر إيران للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5-1-2021

البنك المركزي المصري

وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصريفي البنك المركزي الي مستوى 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

وارتفع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري بشكل طفيف على مستوى الشراء والبيع ليصل إلى مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع

بنك مصر

وسجل سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري ببنك مصر 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع


بنك البركة

وأظهرت شاشات التداول بالبنوك وصول سعر صرف الريال السعودي داخل بنك البركة الإسلامي مقابل الجنيه المصري إلى 4.18 و4.20 جنيه للشراء وللبيع.

بنك الإسكندرية

وجاء سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية، 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد

وارتفع سعر صرف الريال الريال السعودى مقابل الجنيه المصري داخل المصرف المتحد ليصل إلى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامى

وعن صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

وحقق سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك التعمير والإسكان إلى 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
تباينت أسعار الريال السعودي، في مستهل التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء 5-1-2021، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصري.

ويقدم لكم موقع «الدستور»، في هذا التقرير متوسط سعر الريال السعودي اليوم، الذي بلغ اليوم 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

محليًا، ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك بلوم مصر، مقابل استقرار سعره أمام الجنيه في بنك الإسكندرية، وبنك مصر إيران للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5-1-2021

البنك المركزي المصري

وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصريفي البنك المركزي إلى مستوى 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

وارتفع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري بشكل طفيف على مستوى الشراء والبيع ليصل إلى مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع

بنك مصر

وسجل سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري ببنك مصر 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع


بنك البركة

وأظهرت شاشات التداول بالبنوك وصول سعر صرف الريال السعودي داخل بنك البركة الإسلامي مقابل الجنيه المصري إلى 4.18 و4.20 جنيه للشراء وللبيع.

بنك الإسكندرية

وجاء سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية، 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد

وارتفع سعر صرف الريال الريال السعودى مقابل الجنيه المصري داخل المصرف المتحد ليصل إلى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامى

وعن صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

وحقق سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك التعمير والإسكان إلى 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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