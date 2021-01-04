عبور أول طائرة قطرية لأجواء السعودية منذ يونيو 2017

عبرت مساء اليوم، أول طائرة قطرية الأجواء السعودية إلى ‎الدوحة عائدة من ‎الأردن وذلك بعد ساعات من عودة فتح الأجواء الجوية والبرية بين البلدين بعد قطع العلاقات بين البلدين منذ يونيو 2017.وكانت مصادر خليجية، أكدت في وقت سابق اليوم، بدء عملية رفع الحواجز الفاصلة بين الحدود السعودية القطرية منذ ساعات نهار اليوم.يأتي ذلك بعد إعلان الكويت اليوم إعادة فتح الأجواء البرية والجوية بين السعودية وقطر منذ إعلان قطع العلاقات في يونيو 2017.وكان مسئول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في وقت سابق اليوم، إنه تم التوصل إلى انفراجة في النزاع بين قطر والسعودية وبلدان أخرى والتوقيع غدا الثلاثاء على اتفاق لإنهاء الخلاف.وأوضح المسؤول بإدارة ترامب أن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير ساعد في التفاوض على الاتفاق بين السعودية وقطر وسيحضر مراسم التوقيع على الاتفاق وذلك وفق وكالة رويترز.وأكد الأمير محمد بن سلمان ‏ولي العهد السعودي، في وقت سابق اليوم أن قمة مجلس التعاون المقبلة ستكون قمة جامعة للكلمة وموحدة للصف.