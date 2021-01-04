رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عبور أول طائرة قطرية لأجواء السعودية منذ يونيو 2017

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:20 م
طائرة قطرية
طائرة قطرية
محمد عمر
طباعة
عبرت مساء اليوم، أول طائرة قطرية الأجواء السعودية إلى ‎الدوحة عائدة من ‎الأردن وذلك بعد ساعات من عودة فتح الأجواء الجوية والبرية بين البلدين بعد قطع العلاقات بين البلدين منذ يونيو 2017.

وكانت مصادر خليجية، أكدت في وقت سابق اليوم، بدء عملية رفع الحواجز الفاصلة بين الحدود السعودية القطرية منذ ساعات نهار اليوم.

يأتي ذلك بعد إعلان الكويت اليوم إعادة فتح الأجواء البرية والجوية بين السعودية وقطر منذ إعلان قطع العلاقات في يونيو 2017.

وكان مسئول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في وقت سابق اليوم، إنه تم التوصل إلى انفراجة في النزاع بين قطر والسعودية وبلدان أخرى والتوقيع غدا الثلاثاء على اتفاق لإنهاء الخلاف.

وأوضح المسؤول بإدارة ترامب أن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير ساعد في التفاوض على الاتفاق بين السعودية وقطر وسيحضر مراسم التوقيع على الاتفاق وذلك وفق وكالة رويترز.

وأكد الأمير محمد بن سلمان ‏ولي العهد السعودي، في وقت سابق اليوم أن قمة مجلس التعاون المقبلة ستكون قمة جامعة للكلمة وموحدة للصف.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

لبنان يعلن الإغلاق التام حتى الأول من فبراير لمواجهة كورونا

الإسكندرية تحذر من شبورة مائية: تصل إلى حد الضباب

أول تعليق لمجلس التعاون الخليجي على فتح الأجواء بين قطر والسعودية

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

السعودية وقطر تتفقان على فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيّس»

خبراء: متغير كورونا الجديد قد يجعل احتواء الجائحة أكثر صعوبة

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. مناقشة رواية ما تبقى من الشمس بـ«النيل الثقافية»

«كقطة تعبر الطريق».. جديد حاتم حافظ عن المصرية اللبنانية

«أحلام الأدب».. قراءة لسيرة الأحلام في النصوص المقدسة

مركز الحرية يدعو السكندريين للمشاركة في تقرير حالة الإبداع