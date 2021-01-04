رانيا يوسف.. خريجة آداب وبدايتها الفنية في «الناجون من النار»





«الدستور» ترصد في السطور التالية تفاصيل الحياة الشخصية لصاحبة التريند الفنانة رانيا يوسف:



«الدحيحة» رانيا يوسف

ولدت رانيا يوسف، لأسرة منضبطة، فوالدها يعمل ضابطًا، ووالدتها مضيفة جوية، كانت فتاة مجتهدة بدراستها ولها قبول ومحبوبة من كل زملائها، حصلت على الشهادة الثانوية من مدرسة سانت كلير، حيث كانت تحصل على المراكز الأولى فى مراحلها التعليمية.



دخلت رانيا جامعة القاهرة وتخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر في 1997، وحصلت على مركز الوصيفة الأولى، لإثباتها مدى ذكائها وثقافتها المميزة.



«تربيتى خلتنى مؤدبة زيادة عن اللزوم»

صرحت رانيا فى العديد من البرامج التلفزيونية أن تربيتها فى مدرسة الراهبات جعلتها مؤدبة أكثر من اللازم، الأمر الذى اتضح من طريقة تعاملها مع الآخرين.



أثار تصريحها الكثير من الجدل، فالبعض يرى إطلالات جريئة ومشاهد إغراء فى الكثير من أفلامها.

بين عشية وضحاها، تثير الفنانة رانيا يوسف العديد من الأزمات على منصات التواصل الاجتماعي مرة بتصريحات وأخرى بأزياء في محافل دولية كان آخر مهرجان القاهرة السينمائي، تصدرت معه التريند لأيام، ثم عاودت مؤخرًا الجدل بتصريحات لاقت هجومًا كاسحًا من جمهورها.«الدستور» ترصد في السطور التالية تفاصيل الحياة الشخصية لصاحبة التريند الفنانة رانيا يوسف:ولدت رانيا يوسف، لأسرة منضبطة، فوالدها يعمل ضابطًا، ووالدتها مضيفة جوية، كانت فتاة مجتهدة بدراستها ولها قبول ومحبوبة من كل زملائها، حصلت على الشهادة الثانوية من مدرسة سانت كلير، حيث كانت تحصل على المراكز الأولى فى مراحلها التعليمية.دخلت رانيا جامعة القاهرة وتخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر في 1997، وحصلت على مركز الوصيفة الأولى، لإثباتها مدى ذكائها وثقافتها المميزة.صرحت رانيا فى العديد من البرامج التلفزيونية أن تربيتها فى مدرسة الراهبات جعلتها مؤدبة أكثر من اللازم، الأمر الذى اتضح من طريقة تعاملها مع الآخرين.أثار تصريحها الكثير من الجدل، فالبعض يرى إطلالات جريئة ومشاهد إغراء فى الكثير من أفلامها.

رانيا يوسف

البداية عارضة أزياء

تتميز رانيا يوسف بالجمال الصافي لون بشرتها السمري ينبع من ملامح جميلة، جعل منها فتاة جذابة متميزة بجمال عينيها السوداء، الأمر الذى أهّلها لتبدء مشورها الفنى كعارضة أزياء.



بدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء، وممثلة إعلانات وأدوار صغيرة من خلال التلفزيون والسينما، كان أول دور لها بمسلسل العقاب، أعجب بأدائها المخرج علي عبد الخالق، فقدمها بدور أكبر من خلال فيلم الناجون من النار. تتميز رانيا يوسف بالجمال الصافي لون بشرتها السمري ينبع من ملامح جميلة، جعل منها فتاة جذابة متميزة بجمال عينيها السوداء، الأمر الذى أهّلها لتبدء مشورها الفنى كعارضة أزياء.بدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء، وممثلة إعلانات وأدوار صغيرة من خلال التلفزيون والسينما، كان أول دور لها بمسلسل العقاب، أعجب بأدائها المخرج علي عبد الخالق، فقدمها بدور أكبر من خلال فيلم الناجون من النار.

رانيا يوسف

3 مرات عدد زيجاتها

تزوجت 3 مرات، الأولى كانت من رجل الأعمال السعودي تركي عبد الرحمن، وتم الانفصال دون إنجاب، بعدها كانت في حالة صعبة تبحث عن قائد وأب لحياتها، والتقت بالمنتج المعروف محمد مختار، وأنجبت منه ابنتيها ياسمين ونانسي، واستمر الزواج 12 عامًا، حتى تم الانفصال.



أما الزيجة الثالثة، وصفتها بأنها "فخ" حيث إنه ناتج عنه قرارات خاطئة، وتم الانفصال بعد سرقة أموالها على حد قولها. تزوجت 3 مرات، الأولى كانت من رجل الأعمال السعودي تركي عبد الرحمن، وتم الانفصال دون إنجاب، بعدها كانت في حالة صعبة تبحث عن قائد وأب لحياتها، والتقت بالمنتج المعروف محمد مختار، وأنجبت منه ابنتيها ياسمين ونانسي، واستمر الزواج 12 عامًا، حتى تم الانفصال.أما الزيجة الثالثة، وصفتها بأنها "فخ" حيث إنه ناتج عنه قرارات خاطئة، وتم الانفصال بعد سرقة أموالها على حد قولها.

رانيا