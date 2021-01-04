ما رأي أمير رمسيس فى تصنيف «حظر تجول» +12؟

قال أمير رمسيس، مخرج فيلم «حظر تجول» (بطولة إلهام شاهين)، إنَّ تصنيف مشاهدة العمل لمن فوق 12 عامًا (12+) أمر جيّد.وأضاف «رمسيس» لـ«الدستور»، الإثنين، أنَّ الفيلم يستدعي تصنيفه لهذه الفئة العمرية، لافتًا إلى أنَّه طلب هذا الأمر من هيئة الرقابة على المصنفات الفنية.وتابع أن الفيلم يناقش قضايا لا يجب أن يشاهدها من دون 12 عامًا.الفيلم بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، مهرة مدحت، أحمد الرشيدي، الطفلة چدا، والممثل الفلسطيني كامل الباشا.