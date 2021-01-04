أمل سلامة: اشتراطات البناء الجديدة تراعي الوجه الحضاري للوطن

قالت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، إن اشتراطات البناء والمنتظر صدورها بعد نحو أسبوعين كما كشفت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ستراعي الوجه الحضاري للوطن وتعمل حسابًا للمستقبل والشوارع والزحام، ومواقف تواجد السيارات والجراجات وغيرها حتى لا توجد عشوائيات في مصر من جديد.وأكدت خلال تصريحات لها اليوم، أن جملة من تقدموا من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء يقترب من نحو 2.5 مليون طلب بما يكشف عن فداحة الأزمة التي كانت موجودة قبل أن تنتبه لها الدولة وتطالب بالتقنين.وأفادت النائبة أمل سلامة بأن وجود مئات من مشاريع الإسكان وبالخصوص في الصعيد، وبحسب الأرقام المتوافرة فإن مصر تبني وبتوجيهات الرئيس السيسي نحو 20 مدينة جديدة منها 13 مدينة في الصعيد.وأشارت سلامة إلى وجود حركة كبيرة من التعمير والبناء في مصر ونقلة في مشاريع المياه والصرف الصحي، والتي تقدمت نسبة التنفيذ فيها لنحو 41% من نحو 12% كانت موجودة في السابق وفق تصريحات مسئولي وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، مضيفة أن مصر تشهد حالة تعمير وتنمية هائلة والجميع يلمسون ذلك بأيديهم.