ننشر أسماء المرشحين على منصب نقباء محامي القاهرة

تنشر «الدستور» أسماء المرشحين على منصب النقيب في انتخابات النقابات الفرعية للمحامين في محافظة القاهرة التي تضم 4 نقابات فرعية، وفق الأسماء المعلنة من اللجنة المشرفة على الانتخابات.ففي نقابة شمال القاهرة يتنافس 10 مرشحين على منصب النقيب، هم: «حسن عبد المنعم وصلاح صالح وعدنان عبد المجید وعمرو محي الدین وھشام زین ووائل مجدي وخالد درویش وجمال الشیخ وأحمد حمدي وأیمن عطالله.ورغم تأكد استبعاد أيمن عطالله، من كشوف المرشحين بسبب عدم إكماله شرط الـ20 عاما اشتغال، واعترافه بذلك، إلا أن اللجنة المشرفة وضعت اسمه ضمن الكشوف.وعلق عطالله على ذلك، مؤكدا وجود أمر غير مفهوم قد يمثل محاولة لإحراجه، مشيرا: رغم أن اللجنة المشرفة هي من سربت خبر استبعادي من كشوف المرشحين لشرط أعترف به، إلا أنها وضعت اسمي في الكشوف المعلنة حتى يتم الطعن عليَ ويتم استبعادي بشكل محرج».وفي نقابة جنوب القاهرة يتنافس على منصب النقيب كلا من: «إبراھیم فارس وحسن أمین وسيد طه، ومحمد سلیمان وناصر سلیمان ومحمد علي احمد فھمي وعبد العزیز الھواري وماھر العشري».وفي القاهرة الجديدة يتنافس على منصب النقيب 7 مرشحين هم: أشرف زكي وسامح صدیق وأحمد عبد الحمید وأمجد الخطیب ومحمد عطیة وأحمد مھنا ورضا الخطیب.وفي حلوان يتنافس على منصب النقيب 4 مرشحين هم: شعبان زكریا واحمد جمال الشخیبي ونبیل سلامة وممدوح حافظ.