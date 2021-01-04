«العمال التونسي» يتهم «النهضة» بتشويه وتعطيل عمل الاتحاد

أشار الأمين العام المساعد لاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إلى وجود نية مبيتة لدى حركة النهضة لاختراق وضرب وتشويه وتعطيل عمل الاتحاد، الذي يعتبر أكبر وأهم المنظمات النقابية في تونس.وأشار الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سامي الطاهري، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، نشرها اليوم الاثنين، إلى وجود نية مبيتة لدى النهضة لاختراق وضرب وتشويه وتعطيل عمل الاتحاد، الذي يعتبر أكبر وأهم المنظمات النقابية في تونس.كما لفت إلى أن "خطة النهضة في البداية كانت زرع منظمات مركزية موازية وفي نفس الوقت التواجد ضمن مركزيات أخرى لإضعاف الاتحاد، ومحاولة اختراق هياكله ورفع السقف للتعجيز، وكذلك ضرب اتفاقيات الاتحاد وتعطيلها من قبل الائتلاف الحاكم مع حملة تشويه شعواء".وتابع قائلًا إن "النهضة مرت الآن إلى خطة جديدة قوامها زرع أجسام نقابية فقاعية في القطاعات والجهات مثل ما يحدث الآن في نقابات التعليم والعدل والصحة"، مشيرًا إلى أن "اللعبة مكشوفة وسبق للأنظمة السابقة أن استعملتها وفشلت".