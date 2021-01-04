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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تسعى لتخفيض عدد جنودها في قوة برخان

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:00 م
برخان
برخان
وكالات
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قالت وزيرة الجيش الفرنسي فلورانس بارلي، إن المتمردين، يمارسون "الأساليب المؤذية"، وذلك بعد مقتل خمسة جنود فرنسيين في مالي.

وستخفض فرنسا عدد جنودها في قوة برخان، التي تقاتل المتمردين، في منطقة الساحل الإفريقي، بعد إحراز "نجاحات عسكرية كبيرة" في العام 2020.

وأضافت بارلي في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الاثنين "سنضطر على الأرجح إلى تعديل هذا الانتشار، فالتعزيزات بحكم تعريفها، (إجراء) موقت"، بعد إرسال تعزيزات قوامها 600 جندي ليصبح عديد القوة 5100 جندي في العام 2020.

وأشارت بارلي أن القرار سيتخذ في القمة المشتركة المقبلة بين فرنسا ودول الساحل الخمس الكبرى في فبراير في نجامينا.

واعتبرت الوزيرة أن قوة برخان حققت العام 2020 "نجاحات عسكرية كبيرة، سواء من خلال قتل عدد من كبار المسؤولين في الجماعات الإرهابية أو من خلال مهاجمة سلاسل التوريد الخاصة بهم".

وقتل زعيم تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" الجزائري عبد المالك دروكدال، في شمال مالي في يونيو. كذلك، أعلنت فرنسا في نوفمبر "تحييد" با أغ موسى، الذي وصفته بأنه "القائد العسكري" لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"أحد الكوادر التاريخيين للتيار الجهادي في الساحل".

وقتل ثلاثة جنود فرنسيين الاثنين في هجوم بعبوة ناسفة تبنته الجماعة واثنان آخران السبت في ظروف مماثلة، وقُتل الجنود الخمسة أثناء تنقلهم في مركبة مدرّعة خفيفة.

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