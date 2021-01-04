سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 0.43 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (3695.16) نقطة مرتفعًا بـ (15.8) نقطة وبنسبة (0.43 %) مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (3679.34) نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و(471) ألفًا و(604) ريالات عمانية مرتفعة بنسبة (103.1 %) مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (724) ألفًا و(538) ريالًا عمانيًا.