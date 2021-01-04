إندونيسيا تنفق 83.4% من أموال الإنعاش الاقتصادي 2020

أنفقت الحكومة الإندونيسية 579.78 تريليون روبية من الأموال المخصصة للمساعدة في التعافي الاقتصادي حتى 31 ديسمبر، وفقا لوزيرة المالية سري مولياني إندراواتي.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن إندراواتي قولها في ندوة عبر الإنترنت اليوم الاثنين، إنه تم إنفاق 220.4 تريليون روبية للحماية الاجتماعية وسط الوباء، و112.4 تريليون روبية لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.