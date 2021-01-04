الحكومة الفلسطينية ترحب بتفاهمات إجراء أول انتخابات عامة منذ عام 2006

رحبت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين، بالتفاهمات المعلن عنها لإجراء أول انتخابات فلسطينية عامة منذ عام 2006، مؤكدة جاهزيتها للتحضير للعملية الانتخابية.وقال رئيس الحكومة، في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء في مدينة رام الله محمد اشتية، إن المجلس "يرحب بالتطورات الإيجابية على صعيد الانتخابات والمصالحة الفلسطينية المتمثلة بقبول حركة حماس إجراء الانتخابات بشكل متتالي".وأشار اشتية إلى إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس،عقب تسلمه رسالة خطية من حماس، الشروع في بدء الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة.وأكد أن الحكومة "جاهزة لوضع كامل الإمكانيات والجهود خلال المرحلة المقبلة للتحضير لعملية انتخابية طال انتظارها".