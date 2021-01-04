بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 9.9 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 9.9 نقطة
الإثنين 04/يناير/2021 - 01:27 م
وكالاتطباعة
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين، على انخفاض مؤشر السوق العام 9.9 نقطة ليبلغ مستوى 5536.07 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.18 في المئة.
وتم تداول كمية أسهم بلغت 234.13 مليون سهم تمت عبر 8393 صفقة نقدية بقيمة 30.6 مليون دينار (نحو 100.9 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8.2 نقطة ليبلغ مستوى 66ر4560 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.18 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 179.8 مليون سهم تمت عبر 4277 صفقة نقدية بقيمة 9.2 مليون دينار (نحو 3ر30 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 18.7 نقطة ليبلغ مستوى 6032.33 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.31 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 54.3 مليون سهم تمت عبر 4116 صفقة بقيمة 21.3 مليون دينار (نحو 70.2 مليون دولار).
وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 5.8 نقطة ليبلغ مستوى 4642.17 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.13 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر152 مليون سهم تمت عبر 3192 صفقة نقدية بقيمة 8.2 مليون دينار (نحو 27.06 مليون دولار).
وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (المدن) و(ثريا) و(تمدين أ) و(ايفا فنادق) أما شركات (وطني) و(أهلي متحد) و(بيتك) و(الأولى) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (ياكو) و(حيات كوم) و(العقارية) و(بيت الطاقة) الأكثر انخفاضا.
وتم تداول كمية أسهم بلغت 234.13 مليون سهم تمت عبر 8393 صفقة نقدية بقيمة 30.6 مليون دينار (نحو 100.9 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8.2 نقطة ليبلغ مستوى 66ر4560 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.18 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 179.8 مليون سهم تمت عبر 4277 صفقة نقدية بقيمة 9.2 مليون دينار (نحو 3ر30 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 18.7 نقطة ليبلغ مستوى 6032.33 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.31 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 54.3 مليون سهم تمت عبر 4116 صفقة بقيمة 21.3 مليون دينار (نحو 70.2 مليون دولار).
وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 5.8 نقطة ليبلغ مستوى 4642.17 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.13 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر152 مليون سهم تمت عبر 3192 صفقة نقدية بقيمة 8.2 مليون دينار (نحو 27.06 مليون دولار).
وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (المدن) و(ثريا) و(تمدين أ) و(ايفا فنادق) أما شركات (وطني) و(أهلي متحد) و(بيتك) و(الأولى) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (ياكو) و(حيات كوم) و(العقارية) و(بيت الطاقة) الأكثر انخفاضا.