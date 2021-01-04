بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 9.9 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين، على انخفاض مؤشر السوق العام 9.9 نقطة ليبلغ مستوى 5536.07 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.18 في المئة.وتم تداول كمية أسهم بلغت 234.13 مليون سهم تمت عبر 8393 صفقة نقدية بقيمة 30.6 مليون دينار (نحو 100.9 مليون دولار).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8.2 نقطة ليبلغ مستوى 66ر4560 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.18 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 179.8 مليون سهم تمت عبر 4277 صفقة نقدية بقيمة 9.2 مليون دينار (نحو 3ر30 مليون دولار).وانخفض مؤشر السوق الأول 18.7 نقطة ليبلغ مستوى 6032.33 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.31 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 54.3 مليون سهم تمت عبر 4116 صفقة بقيمة 21.3 مليون دينار (نحو 70.2 مليون دولار).وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 5.8 نقطة ليبلغ مستوى 4642.17 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.13 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر152 مليون سهم تمت عبر 3192 صفقة نقدية بقيمة 8.2 مليون دينار (نحو 27.06 مليون دولار).وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (المدن) و(ثريا) و(تمدين أ) و(ايفا فنادق) أما شركات (وطني) و(أهلي متحد) و(بيتك) و(الأولى) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (ياكو) و(حيات كوم) و(العقارية) و(بيت الطاقة) الأكثر انخفاضا.