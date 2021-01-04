بورصة دبى ترتفع بنسبة 2.89% بختام تعاملات

شهد المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفاعًا ملحوظًا، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.89% رابحًا 72.61 نقطة ليغلق عند مستوى 2579 نقطة، وبلغ حجم التداول 265.8 مليون سهم محققة ما قيمته 437 مليون درهم من خلال تنفيذ 5131 صفقة لعدد 35 سهمًا.وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.87%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.82%، يليه قطاع البنوك بنسبة 2.71%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.08%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.05%، ثم قطاعي التأمين والخدمات بنسبة 0.23%، 0.20%، على التوالي.وقفز 23 سهمًا ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 5.30%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 5.14%.فيما تراجعت 8 أسهم، على رأسها سهم شركة بي إتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 4.94%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.83%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 36.4 مليون ورقة بقيمة 135 مليون درهم.