تحويشة المصريين.. 219 مليار جنيه أرصدة الأفراد بتوفير «البريد»

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مدخرات الأفراد لدى صندوق توفير البريد بمحافظات الجمهورية بلغت 219.2 مليار جنيه بنهاية عام 2018-2019، فيما قدر صافى المبالغ المدخرة خلال السنة – فرق الإيداع عن الاسترداد – 2.1 مليار جنيه.وجاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية من حيث حجم مدخرات الأفراد لدى صندوق توفير البريد بقيمة 35.3 مليار جنيه تمثل 16.1% من إجمالى المدخرات على مستوى جميع المحافظات، يليها محافظة الغربية بقيمة 20.3 مليار جنيه بنسبة 9.2%، ثم محافظة الدقهلية بقيمة 18.2 مليار جنيه بنسبة 8.3%، والمنوفية بقيمة 14.4 مليار جنيه بنسبة 6.5%.كما بلغت مدخرات الأفراد لدى صندوق توفير البريد بمحافظة الشرقية 13.7 مليار جنيه بنسبة 6.2%، الاسكندرية 12.3 مليار جنيه بنسبة 5.6%، سوهاج 12.1 مليار جنيه بنسبة 5.5%، القليوبية 11.6 مليار جنيه بنسبة 5.3%، بينما تذيل القائمة محافظات جنوب سيناء 256 مليون جنيه بنسبة 0.12%، مطروح 329.4 مليون جنيه بنسبة 0.15%، شمال سيناء 470.8 مليون جنيه بنسبة 0.21%.