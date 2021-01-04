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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تحويشة المصريين.. 219 مليار جنيه أرصدة الأفراد بتوفير «البريد»

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:55 ص
البريد
البريد
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مدخرات الأفراد لدى صندوق توفير البريد بمحافظات الجمهورية بلغت 219.2 مليار جنيه بنهاية عام 2018-2019، فيما قدر صافى المبالغ المدخرة خلال السنة – فرق الإيداع عن الاسترداد – 2.1 مليار جنيه.

وجاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية من حيث حجم مدخرات الأفراد لدى صندوق توفير البريد بقيمة 35.3 مليار جنيه تمثل 16.1% من إجمالى المدخرات على مستوى جميع المحافظات، يليها محافظة الغربية بقيمة 20.3 مليار جنيه بنسبة 9.2%، ثم محافظة الدقهلية بقيمة 18.2 مليار جنيه بنسبة 8.3%، والمنوفية بقيمة 14.4 مليار جنيه بنسبة 6.5%.

كما بلغت مدخرات الأفراد لدى صندوق توفير البريد بمحافظة الشرقية 13.7 مليار جنيه بنسبة 6.2%، الاسكندرية 12.3 مليار جنيه بنسبة 5.6%، سوهاج 12.1 مليار جنيه بنسبة 5.5%، القليوبية 11.6 مليار جنيه بنسبة 5.3%، بينما تذيل القائمة محافظات جنوب سيناء 256 مليون جنيه بنسبة 0.12%، مطروح 329.4 مليون جنيه بنسبة 0.15%، شمال سيناء 470.8 مليون جنيه بنسبة 0.21%.

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