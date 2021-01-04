«غش الزوجية».. مقتل سيدتين على أيدى أزواجهما بسبب الشرف

شهدت القاهرة والجيزة جرائم بشعة إثر مقتل 3 سيدات على يد أزواجهن اثنتين منهما بسبب الخيانة الزوجية، وأخرى لخلافات على المصروفات، والتي أثارت ردود فعل قوية، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين.ذبح زوجته لخيانتها وشرب سيجارة على جثتها في الشارعتلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا بمقتل معلمة أمام مدرسة ببولاق الدكرور، وانتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ وتبين العثور على جثة سيدة غارقة في دمائها وقد فارقت الحياة إثر إصابتها بعدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسد.وتبين من التحريات، التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، أن خلافات نشبت بين الزوجين منذ فترة عقب شك الزوج في سلوك زوجته.وأضافت التحريات أن المتهم انتظر زوجته أمام المدرسة التي تعمل بها وما إن وصلت سدد لها عدة طعنات لتسقط غارقة في دمائها.وكشفت مناقشات المتهم بقتل زوجته ببولاق الدكرور عن تفاصيل جديدة في الجريمة، حيث قال إنه عندما شك في سلوك زوجته نشبت بينهما مشاجرة كبيرة فقامت على إثرها بطرده من المنزل منذ 20 يومًا.وذكرت التحريات، بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، أن المتهم يكبر زوجته بـ24 عاما، حيث يبلغ عمره 62 عاما وتبلغ هي من العمر 38 عاما وتزوجا منذ 10 سنوات وأنجبا طفلتين.ومن جانبها، تفحص النيابة العامة مقطع فيديو ظهر به المتهم في حالة ثبات انفعالي كبير حاملا السكين (أداة الجريمة) وانهال بالسب على المجني عليها، بينما انهال عليه الأهالي بالسب والشتم بسبب جريمته التي نفذها وسط الشارع.وتحفظت النيابة على كاميرات المراقبة المثبتة بأحد المحال التجارية القريبة من مسرح الجريمة، والتي أظهرت تربص المتهم بالمجنى عليها، حيث أجهز عليها في الشارع وسدد لها عدة طعنات في الرقبة والصدر، وعقب قتلها وقف بجوار الجثة يدخن سيجارة حتى حضرت قوات الأمن وألقت القبض عليه وبحوزته سلاح الجريمة، وتم تحريز السلاح المستخدم.وذكر المتهم فور قيام قوة أمنية، برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، بإلقاء القبض عليه، أنه انتابه الشك في سلوك زوجته حيث شاهد محادثة لها مع شاب على تطبيق "واتساب"، وتضمن مقطع الفيديو ذكر المتهم لاسم الشاب الذي يشك في ارتباط زوجته به عاطفيا.وبدأت نيابة حوادث جنوب الجيزة تحقيقاتها فى الواقعة، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد أسباب الوفاة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.يقتل زوجته خنقا بسبب الخلافات الأسريةوتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوفاة ربة منزل على يد زوجها بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.وتبين العثور على جثة سيدة قام زوجها بخنقها لشكه فى سلوكها ونشوب خلافات أسرية بينهما، كما تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.يلقى زوجته من الشباك بعد ضبطها في أحضان عشيقها بالمرجواستعلجت نيابة شرق القاهرة الكلية، تحريات المباحث الجنائية في واقعة إلقاء زوجة نفسها عقب ضبطها في أحضان عشيقها بالمرج.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة المرج، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بسقوط سيدة من أعلى أحد العقارات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل بها كسور وكدمات متفرقة بجسدها وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليها ألقت بنفسها من البلكونة عقب حضور زوجها وضبطها في أحضان عشيقها عارية في وضع مخل داخل الشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.