إعادة 4 دراجات نارية مسروقة لأصحابها وضبط 21 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

أسفرت الحملات الأمنية بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن، وكافة الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة عن ضبط (268) دراجة نارية مخالفة، وإعادة (4 دراجات نارية) مبلغ بسرقتهم، وضبط (20983) مخالفة مرورية متنوعة.وفى مجال فحص السائقين تم فحص (60) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم.يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات.